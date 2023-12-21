Где купить живую елку в Иркутске: адреса базаров

Елочные базары открылись во всех районах Иркутска, в частности, 27 специализированных ярмарок. Живые деревья здесь будут продаваться до 31 декабря. Указанные точки имеют разрешение на торговлю, рассказали в мэрии.

Адреса елочных базаров:

Правобережный округ

ул. Баррикад, 185, в районе ост. «Братская»;

ул. Шевцова, 4, в районе ост. «Город Мастеров»;

ул. Радищева, ост. «Северная»;

ул. Тимирязева, ост. «Музей Декабристов»;

ул. Рабочего Штаба, 62;

ул. Урожайная, ост. «Копай».

Октябрьский округ

ул. Байкальская, 209а;

ул. Волжская, 3;

ул. Депутатская, 14.

Свердловский округ

ул. Академическая, 2а;

ул. Лермонтова, ост. «Жуковского»;

мкр-н Первомайский, 62;

мкр-н Университетский (въезд в микрорайон по направлению из центра города);

мкр-н Юбилейный, 42;

бул. Рябикова, 5б;

ул. Маяковского, 5;

ул. Лермонтова, ост. «Академгородок»;

ул. Терешковой, 23;

мкр-н Ершовский, ост. «Магазин «Лучик».

Ленинский округ