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Где купить живую елку в Иркутске: адреса базаров

 Елочные базары открылись во всех районах Иркутска, в частности, 27 специализированных ярмарок. Живые деревья здесь будут продаваться до 31 декабря. Указанные точки имеют разрешение на торговлю, рассказали в мэрии.

Адреса елочных базаров:

Правобережный округ

  • ул. Баррикад, 185, в районе ост. «Братская»;
  • ул. Шевцова, 4, в районе ост. «Город Мастеров»;
  • ул. Радищева, ост. «Северная»;
  • ул. Тимирязева, ост. «Музей Декабристов»;
  • ул. Рабочего Штаба, 62;
  • ул. Урожайная, ост. «Копай».

Октябрьский округ

  • ул. Байкальская, 209а;
  • ул. Волжская, 3;
  • ул. Депутатская, 14.

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Свердловский округ

  • ул. Академическая, 2а;
  • ул. Лермонтова, ост. «Жуковского»;
  • мкр-н Первомайский, 62;
  • мкр-н Университетский (въезд в микрорайон по направлению из центра города);
  • мкр-н Юбилейный, 42;
  • бул. Рябикова, 5б;
  • ул. Маяковского, 5;
  • ул. Лермонтова, ост. «Академгородок»;
  • ул. Терешковой, 23;
  • мкр-н Ершовский, ост. «Магазин «Лучик».

Ленинский округ

  • ул. Розы Люксембург, ост. «Автостанция»;
  • ул. Муравьева, 17;
  • ул. Тельмана, 38;
  • ул. Шишкина, 9;
  • ул. Ярославского, ост. «7-й микрорайон»;
  • ул. Воровского, 10/1;
  • ул. Розы Люксембург, ост. «Школьная»;
  • ул. Розы Люксембург, 215в.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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