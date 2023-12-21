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Где можно запускать салюты в Иркутске

Администрация Иркутска определила перечень мест на территории города, рекомендованных для запуска и использования салютов. Соответствующий список опубликовала мэрия.

Правобережный округ:

  • остров Юность, 5;
  • открытая территория в микрорайоне Падь Грязнуха за домами №№ 7/4 и 9/1;
  • общественное пространство напротив здания по адресу: бульвар Гагарина, 72;
  • открытая территория на берегу реки Ушаковка в районе адреса: улица 3-я Красноказачья, 3а;
  • открытая территория на берегу реки Ушаковка в районе адреса: улица Баррикад, 54и;
  • открытая территория на берегу реки Ушаковка в районе адреса: улица Ипподромная, 126г;
  • открытая территория в районе адреса: микрорайон Зеленый, 41;
  • открытая территория в районе адреса: улица Щедрина, 48;
  • открытая территория в районе адреса: микрорайон Искра, улица Озерная, 2;
  • открытая территория со стороны проезда Проходной в микрорайоне Лесной в районе остановки общественного транспорта «Коттеджи»;
  • открытая территория в районе адреса: микрорайон Топкинский, 82;
  • открытая территория в районе адреса: улица Северная, 94;
  • озеро Юнатка;
  • открытая территория в районе адреса: улица Сарафановская, 153/2;
  • открытая территория в районе адреса: улица Напольная, 78;
  • открытая территория в районе адреса: улица Ипподромная, 13;
  • открытая территория в районе адреса: улица Карла Маркса, 2 (береговая линия).

Октябрьский округ

  • площадь у ледокола «Ангара»;
  • площадь перед торгово-развлекательным центром «ЯркоМолл»;
  • стадион на территории «Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища»;
  • площадка для вождения на острове Конный;
  • пустырь на улице Верхняя Набережная, 145/17а;
  • пустырь перед жилым комплексом «СанСити»;
  • бульвар Постышева;
  • парк семейного отдыха на улице Дыбовского;
  • территория напротив дома № 166 на улице Дальневосточная;
  • территория напротив дома № 156 на улице Дальневосточная;
  • территория напротив дороги между домами №№ 167/5 и 169 на улице Верхняя Набережная;
  • улица Ширямова, через дорогу от дома № 235 на улице Байкальская;
  • у фонтана на площади 50 лет Октября;
  • зеленая зона вдоль дороги: выезд с Академического моста напротив дома на улице 4-ая Советская, 15;
  • у фонтанов на площади Конституции.

Свердловский округ

  • открытая территория на заливе Якоби;
  • открытая территория у стадиона «Рекорд»;
  • открытая территория при въезде на АО «Масложиркомбинат»;
  • открытая территория у школы № 35;
  • открытая территория между домами № 8 на улице Геологов и № 11 на улице Академическая;
  • открытая территория напротив Восточно-Сибирского филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (микрорайон Ершовский);
  • открытая территория у фонтана в микрорайоне Университетский, 41;
  • открытая территория в Парке инициативной молодежи (улица Терешковой);
  • открытая территория рядом с крытым катком по адресу: микрорайон Университетский, 54а.

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Ленинский округ

  • стадион «Локомотив»;
  • стадион «Зенит»;
  • парк «Комсомольский»;
  • сквер около Дома детского творчества № 5;
  • парк здоровья «Березка»;
  • пустырь напротив многоквартирного дома № 7 на улице Академика Окладникова;
  • улица Пляжная, в районе дома № 25а в поселке имени Горького;
  • улица Полярная, район Боковской протоки возле залива Радуга;
  • улица Полярная, в районе дома № 2а/1 (полуостров Кировский);
  • станция Батарейная, берег реки Ангара (между СНТ «Нептун» и «Ангара-3»);
  • съезд с Иркутного моста на улице Главная Кировская за остановкой общественного транспорта «Иркутный мост»;
  • поселок Боково, за переулком 4-й Заводской, поля за протокой реки Ангара;
  • станция Батарейная, в районе улицы Набережная, площадь;
  • поворот с Московского тракта, в районе поселка Вересовка.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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