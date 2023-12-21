Где можно запускать салюты в Иркутске

Администрация Иркутска определила перечень мест на территории города, рекомендованных для запуска и использования салютов. Соответствующий список опубликовала мэрия.
Правобережный округ:
- остров Юность, 5;
- открытая территория в микрорайоне Падь Грязнуха за домами №№ 7/4 и 9/1;
- общественное пространство напротив здания по адресу: бульвар Гагарина, 72;
- открытая территория на берегу реки Ушаковка в районе адреса: улица 3-я Красноказачья, 3а;
- открытая территория на берегу реки Ушаковка в районе адреса: улица Баррикад, 54и;
- открытая территория на берегу реки Ушаковка в районе адреса: улица Ипподромная, 126г;
- открытая территория в районе адреса: микрорайон Зеленый, 41;
- открытая территория в районе адреса: улица Щедрина, 48;
- открытая территория в районе адреса: микрорайон Искра, улица Озерная, 2;
- открытая территория со стороны проезда Проходной в микрорайоне Лесной в районе остановки общественного транспорта «Коттеджи»;
- открытая территория в районе адреса: микрорайон Топкинский, 82;
- открытая территория в районе адреса: улица Северная, 94;
- озеро Юнатка;
- открытая территория в районе адреса: улица Сарафановская, 153/2;
- открытая территория в районе адреса: улица Напольная, 78;
- открытая территория в районе адреса: улица Ипподромная, 13;
- открытая территория в районе адреса: улица Карла Маркса, 2 (береговая линия).
Октябрьский округ
- площадь у ледокола «Ангара»;
- площадь перед торгово-развлекательным центром «ЯркоМолл»;
- стадион на территории «Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища»;
- площадка для вождения на острове Конный;
- пустырь на улице Верхняя Набережная, 145/17а;
- пустырь перед жилым комплексом «СанСити»;
- бульвар Постышева;
- парк семейного отдыха на улице Дыбовского;
- территория напротив дома № 166 на улице Дальневосточная;
- территория напротив дома № 156 на улице Дальневосточная;
- территория напротив дороги между домами №№ 167/5 и 169 на улице Верхняя Набережная;
- улица Ширямова, через дорогу от дома № 235 на улице Байкальская;
- у фонтана на площади 50 лет Октября;
- зеленая зона вдоль дороги: выезд с Академического моста напротив дома на улице 4-ая Советская, 15;
- у фонтанов на площади Конституции.
Свердловский округ
- открытая территория на заливе Якоби;
- открытая территория у стадиона «Рекорд»;
- открытая территория при въезде на АО «Масложиркомбинат»;
- открытая территория у школы № 35;
- открытая территория между домами № 8 на улице Геологов и № 11 на улице Академическая;
- открытая территория напротив Восточно-Сибирского филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (микрорайон Ершовский);
- открытая территория у фонтана в микрорайоне Университетский, 41;
- открытая территория в Парке инициативной молодежи (улица Терешковой);
- открытая территория рядом с крытым катком по адресу: микрорайон Университетский, 54а.
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Ленинский округ
- стадион «Локомотив»;
- стадион «Зенит»;
- парк «Комсомольский»;
- сквер около Дома детского творчества № 5;
- парк здоровья «Березка»;
- пустырь напротив многоквартирного дома № 7 на улице Академика Окладникова;
- улица Пляжная, в районе дома № 25а в поселке имени Горького;
- улица Полярная, район Боковской протоки возле залива Радуга;
- улица Полярная, в районе дома № 2а/1 (полуостров Кировский);
- станция Батарейная, берег реки Ангара (между СНТ «Нептун» и «Ангара-3»);
- съезд с Иркутного моста на улице Главная Кировская за остановкой общественного транспорта «Иркутный мост»;
- поселок Боково, за переулком 4-й Заводской, поля за протокой реки Ангара;
- станция Батарейная, в районе улицы Набережная, площадь;
- поворот с Московского тракта, в районе поселка Вересовка.