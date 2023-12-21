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Более 60 человек остались без жилья в Усть-Кутском районе из-за пожаров в двух домах

Два сильных пожара зафиксировали накануне в Усть-Кутском районе Иркутской области – из-за происшествий без жилья остался 61 человек, рассказал мэр Сергей Анисимов.

«Сгорело два многоквартирных деревянных дома на улицах Седова, 24 и Щорса, 75. В итоге без крова остался 61 человек.<…> Хочу отметить, что в результате происшествий погибших нет, но двое граждан пострадали и уже получили необходимую медицинскую помощь», – рассказал градоначальник.

Все эвакуированные жители находятся сейчас у родственников и знакомых. Ведется работа над предоставлением необходимой помощи, найдены варианты размещения погорельцев.

По предварительным данным, причиной пожара в обоих случаях стало короткое замыкание. Проводится расследование.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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