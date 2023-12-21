ВТБ определил стратегические цели развития

Наблюдательный совет банка ВТБ на заседании 19 декабря 2023 года определил стратегические цели развития ВТБ на 2024-2026 годы.

Ключевыми приоритетами развития станут финансовое сопровождение структурных преобразований и нового инвестиционного цикла в экономике, масштабирование розничного бизнеса, кратное увеличение расчётов в национальных валютах с дружественными странами, обеспечение технологического суверенитета и внедрение передовых продуктов и сервисов на базе цифрового рубля и цифровых финансовых активов.

«Для ВТБ, как и для всего финансового сектора России, уходящий год был успешным. Мы перестроили бизнес-модель, сфокусировали нашу деятельность на рынке России и дружественных стран, работе в национальных валютах, создании новых возможностей и сервисов для обеспечения внешнеэкономической деятельности наших клиентов. По итогам этого года прибыль банка достигнет рекордной величины – 430 млрд рублей. Одновременно 2023 год стал временем поиска новых возможностей и переосмысления роли банка в жизни страны. Сегодня мы хорошо понимаем, каким должен быть ВТБ 2024 – 2026: надежной финансовой опорой для российской экономики и бизнеса, банком 35 млн розничных клиентов, современной технологической платформой на основе отечественных решений», – сказал президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.