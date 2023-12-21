30% работников Приангарья уверены в получении новогодней премии

Служба исследований hh.ru провела опрос среди трудоустроенных соискателей из Иркутской области, и выяснила, рассчитывают ли они получить годовые премии и 13-ю зарплату.

44% опрошенных иркутян рассказали, что в этом году их компания не планирует выплачивать сотрудникам новогоднюю премию (в целом по России так ответили 45% респондентов). Еще 5% работников обычно получали премии в конце года, но в этот раз их не будет (4% в целом по стране ответили так же).

30% работников Приангарья ожидают годовую премию полностью или частично. Из них 15% получат выплаты в полном объеме (среднероссийские показатели – 14%). Любопытно, что три года в получении премии были уверены только 9% работников. А еще 15% опрошенных получат премии частично (таких 14% в целом по стране).

Оставшиеся 20% опрошенных пока не знают, могут ли рассчитывать на дополнительное вознаграждение по итогам года.

В то же время, выплату «13-й зарплаты» ожидают только 11% работников, еще 4% сообщили, что в этом году ее не будет, хотя раньше была, а 85% признались, что у них в компании никогда не было «13-й зарплаты».