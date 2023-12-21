Большинство россиян считают автомобиль членом семьи

Трепетное отношение к машине проходит лишь спустя два года эксплуатации, а 13% усиленно ухаживают за авто вплоть до 3-5 лет. По данным опроса группы Ренессанс страхование и сервиса по проверке и подбору автомобилей Автокод.

Спустя год после покупки автомобиля, большинство россиян (68%) перестают обращать внимание на появление царапин или незначительных поломок, а 3% уверены, что это подходящее время для того, чтобы начать экономить на его обслуживании. Тем не менее, 66% респондентов продолжают ухаживать за внешним видом машины. Через два года каждый седьмой (14%) закрывает глаза на любые сколы и трещины, а еще 13% считают такое отношение оправданным только через 3-5 лет.

«Согласно данным Группы Ренессанс страхование за 2023 год доля клиентов с автомобилями, которые находятся в эксплуатации более 5 лет, увеличилась по каско почти вдвое, с 13% до 23%, относительно 2022 года. Как правило, увеличение срока эксплуатации машины происходит из-за отсутствия альтернативы в той же ценовой категории. Стоимость авто нередко выросла на десятки процентов, а найти автомобиль на замену зачастую становится проблемой.

Логично, что этот тренд касается европейских и американских марок автомобилей, в числе лидеров – Ford, Mercedes-Benz, Toyota. В сегменте китайских брендов, доля новых машин (1-2 года эксплуатации) держится выше 90% последние 3 года, а объем продаж растет кратно – почти в 4 раза относительно 2022 года», – комментирует вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

Трепетное отношение к авто появляется из-за того, что водители считают машину чуть ли не членом семьи (47%) Для половины респондентов, любой дефект – повод для стресса, так как это влечет серьезные траты (41%) и потерю независимости в передвижении по городу (40%). Треть россиян (31%) опасаются, что поломка авто нарушит их планы на долгое время, а 16% признались в нехватке времени на ремонт.

Успокоиться россиянам помогает общение с техническим специалистом (36%), осознание того, что сломать машину не так легко, как кажется на первый взгляд (25%) и когда царапин на краске становится больше пяти (22%). Россияне перестают пристально следить за состоянием автомобиля, если удается найти машину на замену (14%) или появляются серьезные проблемы с кузовом (12%).

В опросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в крупных городах России. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в ноябре 2023 года.