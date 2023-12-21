В Иркутске завершился четвертый сезон образовательного проекта «Академия ИНК»

Иркутская нефтяная компания (ИНК) совместно с Иркутским государственным университетом и Иркутским институтом химии (ИрИХ) СО РАН подвели итоги четвертого этапа проекта «Академия ИНК».

В четвертом сезоне проекта, который стартовал 16 сентября, приняли участие более 1000 школьников. Обучение проходило в смешанном формате, школьники самостоятельно составляли расписание и посещали интересные для них занятия по математике, химии, физике, информатике и другим точным наукам. Также были организованы занятия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку. Очные занятия проходили на базе ИГУ, ИрИХ СО РАН и в планетарии. Школьники несколько раз посетили корпоративный музей ИНК, приняли участие в просветительской акции «Открытая лабораторная».

Закрытие сезона состоялось в Иркутском институте химии СО РАН, участие в церемонии приняли генеральный директор, председатель правления ИНК Яков Гинзбург, проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности ИГУ Александр Манзула, сотрудники компании и научных учреждений, преподаватели. Школьников поздравили с завершением учебной программы, самым активным вручили награды.

Так, ученица образовательного комплекса «Лесной» Алина Воробьева получила сертификат на поездку на Иркутский завод полимеров ИНК в Усть-Куте, а ученик школы № 44 Елисей Балакирев – сертификат на стажировку в управлении по коммуникациям и брендингу ИНК.

– Мы уделяем большое внимание профориентации школьников и рассчитываем, что в будущем участники «Академии ИНК» станут нашими коллегами. Важно, что уже сейчас они задумываются о своей карьере, серьезно подходят к выбору предметов, интересуются наукой. Со своей стороны, мы стараемся включать в образовательный трек максимально востребованные дисциплины. Помимо точных наук, недавно к ним добавились английский и русский язык, которыми высококвалифицированный специалист также должен владеть на высоком уровне, – отметил генеральный директор ИНК Яков Гинзбург.

«Академия ИНК» – бесплатный образовательный проект для 7–11 классов, созданный Иркутской нефтяной компанией и Иркутским государственным университетом. Проект включает в себя три основных трека: «Знания», в рамках которого проходят научные лекции и практические занятия, «Развитие» – направленный на профориентационные занятия и «Карьера», в котором открыты экскурсии в ИНК, совместные мероприятия с сотрудниками компании. Выпускники «Академии ИНК» получают дополнительные баллы при поступлении в ИГУ на профильные специальности.