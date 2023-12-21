Заместитель губернатора Приангарья Роман Колесов прибыл в Усть-Кут

В Усть-Кутском районе произошел крупный пожар. Жилья лишились 70 человек. Об этом рассказал в Telegram-канале глава региона Игорь Кобзев.

«Завтра Роман Андреевич встретится с людьми, вместе со специалистами отработает на местах пожаров, чтобы определить ущерб. Также в первой половине дня проведет заседания районной и областной КЧС. Необходимо будет скоординировать работу всех профильных ведомств», – говорится в сообщении.

Согласно спискам от администрации Усть-Кутского района, жилья лишись 70 человек, из них 14 детей. Семьи из 9 квартир уже обратились за помощью. Они получили вещи первой необходимости, постельное белье, школьные принадлежности для детей.

Также среди пострадавших – 2 человека со второй группой инвалидности, есть многодетные семьи, они тоже взяты на контроль. Большинство пострадавших находятся у друзей и родственников, 5 семей размещены в квартирах.

Напомним, что два сильных пожара произошло накануне в Усть-Кутском районе Иркутской области – из-за происшествий без жилья остался 61 человек. Сгорело два многоквартирных деревянных дома на улицах Седова, 24 и Щорса, 75. В итоге без крова остался 61 человек. По предварительным данным, причиной пожара в обоих случаях стало короткое замыкание. Проводится расследование.