Мировой спрос на уголь может достигнуть максимума

По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), мировой спрос на уголь вырастет на 1,4% в 2023 году и достигнет нового максимума в 8,5 млрд т. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на прогноз Международного энергетического агентства.

Как указывают аналитики агентства, глобальный спрос на уголь продолжит двигаться на восток – Китай, Индия и страны АСЕАН, вместе взятые, будут потреблять три четверти мирового спроса. Основной объем угля «поглотят» две крупнейшие азиатские экономики – Индия и Китай – из-за роста спроса на электроэнергию и слабого внутреннего производства.

«В абсолютном выражении спрос на уголь в 2023 году, по оценкам, больше всего вырастет в Китае (рост на 220 млн т, или 4,9%), за ним следуют Индия (рост на 98 млн т, или 8%) и Индонезия (рост на 23 млн т, или 11%)», – уточняется в докладе МЭА.

Как прогнозируют в МЭА, наибольшее снижение спроса на уголь ожидается как раз в Европейском союзе (на 107 млн ​​т, или 23%) и США (на 95 млн т, или 21%), что обусловлено главным образом электроэнергетическим сектором, а также слабой промышленной активностью.

Напомним, что индекс промышленного производства Иркутской области по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 98,8%. Добыча полезных ископаемых выросла на 0,8%, в том числе угля – на 9,8%.

Обрабатывающие производства снизили объем выпуска продукции на 4,6%, однако по отдельным направлениям отмечался значительный рост: компьютеров, электронных и оптических изделий произведено почти вдвое больше, чем год назад, электрического оборудования – в 1,6 раза, текстильных изделий – на 40%.

В торговле и сфере сервиса продолжался рост. Оборот оптовой торговли увеличился на 11,2%, розничной – на 1,1%. Продуктов, напитков и табачных изделий продано на 4,6% больше, чем годом ранее, продажа непродовольственных товаров, напротив, снизились на 2,4%.