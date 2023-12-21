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Санатории Иркутской области в ТОП-5 России по доходности номеров

Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг регионов страны по заработкам с одного номера в санаторно-курортных учреждениях в сравнении с доходом с одного номером в гостиницах в 2023 году.

Доходы сибирских санаториев за номер составили, в среднем, 785 тысяч рублей в этом году, что на 29% больше, чем доходы гостиниц за номер в размере 610 тысяч рублей.

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По доходам гостиниц за номер лидируют:

  • Алтайский край (942 тыс. рублей),
  • Республика Алтай (775 тыс. рублей),
  • Новосибирская область (668 тыс. рублей),
  • Кемеровская область (666 тыс. рублей),
  • Иркутская область (504 тыс. рублей).

Самые большие доходы с одного номера в санаторно-курортных учреждениях Сибири в этом году получили в:

  • Алтайском крае (1,686 млн рублей),
  • Новосибирской области (708 тыс. рублей),
  • Кемеровской области (677 тыс. рублей),
  • Томской области (612 тыс. рублей),
  • Омской области (459 тыс. рублей),
  • Иркутской области (365 тыс. рублей).

По словам члена правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, санаторно-курортная отрасль становится все более привлекательной для инвесторов благодаря стабильному росту спроса и тренду на здоровый образ жизни.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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