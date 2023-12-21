Санатории Иркутской области в ТОП-5 России по доходности номеров

Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг регионов страны по заработкам с одного номера в санаторно-курортных учреждениях в сравнении с доходом с одного номером в гостиницах в 2023 году.

Доходы сибирских санаториев за номер составили, в среднем, 785 тысяч рублей в этом году, что на 29% больше, чем доходы гостиниц за номер в размере 610 тысяч рублей.

По доходам гостиниц за номер лидируют:

Алтайский край (942 тыс. рублей),

Республика Алтай (775 тыс. рублей),

Новосибирская область (668 тыс. рублей),

Кемеровская область (666 тыс. рублей),

Иркутская область (504 тыс. рублей).

Самые большие доходы с одного номера в санаторно-курортных учреждениях Сибири в этом году получили в:

Алтайском крае (1,686 млн рублей),

Новосибирской области (708 тыс. рублей),

Кемеровской области (677 тыс. рублей),

Томской области (612 тыс. рублей),

Омской области (459 тыс. рублей),

Иркутской области (365 тыс. рублей).

По словам члена правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, санаторно-курортная отрасль становится все более привлекательной для инвесторов благодаря стабильному росту спроса и тренду на здоровый образ жизни.