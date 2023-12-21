Санатории Иркутской области в ТОП-5 России по доходности номеров

Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг регионов страны по заработкам с одного номера в санаторно-курортных учреждениях в сравнении с доходом с одного номером в гостиницах в 2023 году.
Доходы сибирских санаториев за номер составили, в среднем, 785 тысяч рублей в этом году, что на 29% больше, чем доходы гостиниц за номер в размере 610 тысяч рублей.
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21 декабря 2023
По доходам гостиниц за номер лидируют:
- Алтайский край (942 тыс. рублей),
- Республика Алтай (775 тыс. рублей),
- Новосибирская область (668 тыс. рублей),
- Кемеровская область (666 тыс. рублей),
- Иркутская область (504 тыс. рублей).
Самые большие доходы с одного номера в санаторно-курортных учреждениях Сибири в этом году получили в:
- Алтайском крае (1,686 млн рублей),
- Новосибирской области (708 тыс. рублей),
- Кемеровской области (677 тыс. рублей),
- Томской области (612 тыс. рублей),
- Омской области (459 тыс. рублей),
- Иркутской области (365 тыс. рублей).
По словам члена правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, санаторно-курортная отрасль становится все более привлекательной для инвесторов благодаря стабильному росту спроса и тренду на здоровый образ жизни.