Частичный масочный режим ввели в Санкт-Петербурге

Он вступает в силу 20 декабря. Об этом узнали «Известия».

В Санкт-Петербурге с 20 декабря вводится частичный масочный режим для сотрудников организаций при проведении массовых мероприятий, соответствующее распоряжение подписала главный государственный санитарный врач по городу Наталия Башкетова.

«Руководителям всех организаций и учреждений независимо от форм собственности при организации и проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий обеспечить: <…> использование работниками организаций и учреждений средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок)», – говорится в распоряжении.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам носить маски. На 50 неделе 2023 года в России продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Показатель вырос на 6,5% по сравнению с предыдущей неделей. В 41 регионе РФ показатели заболеваемости превышают среднероссийские.

«Не стоит забывать о мерах личной профилактики. Необходимо тщательное мытье рук после прогулки, применение кожных антисептиков и масок, а также дезинфекция гаджетов, – все это по-прежнему помогает защитить себя, своих близких от вирусов. Многие люди до сих пор этим пренебрегают, поэтому необходимо пересмотреть отношение к защите себя и окружающих от вирусных инфекций. В регионах России завершается иммунизация населения против гриппа. Всего привито почти 78 млн человек», – говорит руководитель Роспотребнадзора.