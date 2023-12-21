Сотрудники РУСАЛа поддержали социальные инициативы компании

Каждые три года среди сотрудников компании проводят опрос и узнают их мнение о социальных программах, которые внедряет компания как ценные и полезные. 94% работников отметили, что такие инициативы очень важны.

На всех предприятиях РУСАЛа активно внедряются социальные проекты, направленные на улучшение качества жизни сотрудников. Такие нужные и важные инициативы как строительство жилых кварталов, медицинских центров, объектов спортивной инфраструктуры. Каждые три года, на основании полученных результатов опроса, компания вносит корректировки в свой инвестиционный план на следующий трехлетний период и стратегию социальных инвестиций компании.

В этом году наиболее ценными инициативами компании были названы:

строительство жилья для сотрудников;

строительство социальных и культурных объектов;

образовательные и молодежные программы;

корпоративные образовательные и кадровые программы.

Только в этому году РУСАЛ направил на программу «Устойчивое развитие территорий социальной ответственности» 2,98 миллиарда рублей, всего с 2010 по 2022 год — 13,4 миллиарда, это говорит о том, что компания заботится о своих работниках и стремится создать для них лучшие условия для жизни. Средства направили в том числе на материально-техническое оснащение, модернизацию, строительство, реконструкцию, развитие и содержание объектов в сфере образования и науки, здравоохранения, культуры.

Медицинские услуги, предоставляемые РУСАЛом сотрудникам

ООО «РУСАЛ Медицинский Центр» имеет 11 филиалов и 7 обособленных подразделений в территориях своего присутствия и постоянно работает над расширением программ обслуживания пациентов — это и нутрициология, и физиотерапия, и цифровая медицина. Сотрудники, которым предоставляется первоочередная помощь в медцентрах РУСАЛа, оценили качество услуг в 6,8 балла (в 2020 года показатель составлял 5,6 балла). 28% отметили работу медцентров на 10 из 10 баллов! Это стало благодаря целевой программе привлечения медицинского персонала в города ответственности РУСАЛа.

В 2020 году в Шелехове, в разгар пандемии COVID-19, был открыт Центр помощи и спасения. Инициатива по созданию учреждения принадлежит промышленнику и меценату Олегу Дерипаске. Больница сыграла важную роль во времена коронавирусной инфекции, врачи центра помогли большому количеству людей.

Госпиталь входит в число наиболее новых медучреждений в Шелехове. Он укомплектован современным оборудованием. Сейчас задача медицинского центра — помогать врачам в борьбе с коронавирусом и другими заболеваниями.

Экологические инициативы

56% сотрудников РУСАЛа поддерживают экологические инициативы компании, причем каждый пятый из них считает, что другим компаниям стоит равняться на РУСАЛ. Так, инвестиции в экологическую модернизацию действующих производств с каждым годом увеличиваются и до 2027 года составят 385 миллиардов рублей.

На ИркАЗе продолжается глобальная перестройка завода, которая станет частью масштабной модернизации четырех алюминиевых заводов РУСАЛа в Сибири. Проект сложный и по масштабам беспрецедентный, его инициировал основатель компании Олег Дерипаска. Первый этап – проектирование и экологическая оценка – начался в 2021 году. Ввод последних производственных мощностей намечен на 2028 год.

Старые корпуса снесут, а устаревшую технологию Содерберга заменят на современную — предварительно обожжённого анода. Это высокоавтоматизированная технология, которая не только облегчит труд металлургов, но и нагрузку на экологию. Выбросы бензапирена будут сведены практически к нолю, фторидов – на 85%. При этом увеличивать производственные мощности – а сейчас это около 400 тысяч тонн продукции в год – компания не намерена.

Каждый второй сотрудник считает, что компания меняется к лучшему, и каждый третий – сохраняет стабильность, тогда как в 2020 году лишь каждый третий сотрудник оценивал изменения в компании положительно. Высокую оценку также получила деятельность рабочих советов (78%) и этических уполномоченных (65%).

77% работников РУСАЛа связывают своё будущее с компанией, 71% — хотели бы продолжить работать в компании не менее пяти лет и хотели бы чтобы их дети продолжили семейную династию металлургов на предприятиях РУСАЛа.

Артём Фоминых, директор Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ, отметил, что итоги опроса говорят об огромной роли компании в жизни сотрудников. Жилье, соцобъекты, объекты благоустройства, качественное медобслуживание позволяют создавать здоровую и комфортную социальную среду.

— РУСАЛ постоянно реализует программы поддержки трудовых коллективов. На сегодняшний день это позволяет обеспечивать людей достойными условиями труда и жизни в сибирских городах. С 2015 по 2022 год на территориях ответственности РУСАЛа было реализовано более 700 проектов по развитию социальной инфраструктуры, и всё это — в условиях непростой экономической ситуации, — отметил он.

РУСАЛ продолжает строить новые жилые комплексы, больницы и спортивные центры, детские сады и школы. Ведется строительство жилья в Братске, детского сада в Тайшете, капитальный ремонт поликлиники в Шелехове, филиала ИРНИТУ в Тайшете, благоустройство пешеходно-парковой зоны по улице Крупской в Братске и многое другое. Общие инвестиции в проекты составят не менее 14,6 миллиарда рублей.