Юные художники из Приангарья с помощью нейросети создадут произведения будущего

Цифровая экосистема МТС запускает на онлайн-платформе «Поколение М» приквел просветительской программы для школьников по направлению научно-технологического искусства. Известные блогеры на своем примере покажут, как использовать для художественного творчества возможности развернутой в облаке CloudMTS генеративной нейросети.

Ребята смогут бесплатно использовать ИИ-чат-бота, создавая уникальные творческие работы. Лучшие произведения могут быть презентованы в Русском музее в рамках выставочно-образовательного проекта «Современное искусство и наука: границы синтеза», реализуемого Музеем в партнерстве с цифровой экосистемой МТС, Благотворительным фондом «Система» и университетом ИТМО.

Ключевым технологическим инструментом программы станет бесплатный доступ к развернутой в облаке CloudMTS нейросети. Она позволит участникам курса использовать возможности искусственного интеллекта в качестве помощника, чтобы дописать и усовершенствовать свои творческие работы в стиле известных мировых художников.

В феврале стартует просветительская программа на онлайн-платформе «Поколение М», которая расскажет, как научно-технологическое искусство вписывается в общекультурный контекст и какова польза от объединения науки и искусства в человеческой деятельности. Слушатели также узнают, как работают нейросети и как их использовать для создания уникальных произведений искусства.