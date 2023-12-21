Интеллектуальную транспортную систему расширили в Иркутске

Она управляет движением потоков автомобилей на сложных участках дорог. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

В Иркутске расширили интеллектуальную транспортную систему, которая управляет движением потоков автомобилей на сложных участках дорог. В этом году в неё включили 27 новых элементов. Это подсистемы мониторинга параметров транспортных потоков, подсистемы светофорного управления, модули сценарных планов управления движением и геоинформационной системы, сбора, хранения, анализа и графической визуализации данных.

В этом году на проведение работ было выделено 178 млн рублей.

В этом году на дорогах установили 11 подсистем мониторинга параметров транспортных потоков. Они позволят выявлять места возникновения заторов. Подсистемы светофорного управления, которые позволяют удаленно централизованно ими управлять, работают на 14 участках. Все они находятся в Иркутске.

Подсистемы мониторинга параметров транспортных потоков и подсистемы светофорного управления соединены в единую сеть – интеграционную платформу. Для управления ею установлен модуль геоинформационной системы, сбора, хранения, анализа и графической визуализации и модуль конфигурации сценарных планов управления движением. Их задача – анализировать транспортные потоки и разрабатывать сценарные планы для минимизации дорожных заторов и аварий.

Завершить создание интеллектуальной транспортной системы в Иркутской области планируют в 2024 году. На первом этапе, в 2022 году, на сложных участках дорог установили шесть датчиков мониторинга дорожного движения, шесть «умных» светофоров, которые переключают сигналы исходя из дорожной ситуации и таким образом повышают пропускную способность перекрёстков, а также и две метеостанции с функциями диспетчерского реагирования на сложных участках.