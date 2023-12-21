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ПСБ Private Banking запустил новую металлическую карту Mir Supreme

ПСБ Private Banking выпустил новую металлическую дебетовую карту Mir Supreme на базе платежной системы «Мир». Карту отличает стильный и минималистичный дизайн.

Программа лояльности ПСБ Private Banking позволяет одновременно получать проценты на остаток по счету в рублях и различные комбинации кешбэка: от суммы покупок в магазинах, при оплате в ресторанах, а также кешбэк на особых условиях в других категориях от платежной системы «Мир». Держатели карты Mir Supreme могут оформить страховку для выезжающих за рубеж и получить доступ к консьерж-службе ПСБ Private Banking.

«Новая металлическая карта Mir Supreme станет интересным предложением для клиентов, которые ценят стильный дизайн и привилегии, предлагаемые ПСБ Private Banking. На карте изображена астролябия – астрономический инструмент, который изобретен в IV веке н.э. для использования в навигации, что символизирует основную задачу – помогать нашим клиентам определить правильный курс для достижения финансового результата», - отметил Евгений Сафонов, старший вице-президент, директор департамента частного капитала ПСБ.

Металлическая карта Mir Supreme обладает полным функционалом платежных карт: ею можно расплачиваться в ресторанах и супермаркетах, магазинах одежды и других торговых точках, а также снимать денежные средства в банкоматах.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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