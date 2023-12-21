Каждый четвертый сибиряк хотел бы вести семейный бизнес

34% сибиряков считают оптимальным возрастом для начала своего дела 30-45 лет, потому что уже накопили жизненный опыт и, возможно, небольшой стартовый капитал. Еще 33% полагают, что лучше запускать бизнес в молодости, в 18-30 лет, поскольку есть большой запас сил и готовность рисковать. Лишь 2% уверены, что лучший возраст для начала бизнеса 45+, поскольку это может обеспечить достойные доходы на пенсии и избавить от необходимости работать по найму. По мнению 24%, для начала своего дела возраст значения не имеет. Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком «Открытие».

Среди жителей Сибири каждый пятый участник опроса (21%) хотел бы обойтись на старте своего бизнеса без кредитов (в целом по стране так считает 24% респондентов). 6% предпочли бы взять в кредит не более 100 тысяч рублей, 14% - 100-500 тысяч рублей, столько же - от полумиллиона до миллиона, 4% - свыше одного миллиона рублей. 20% затруднились ответить либо не планируют заниматься собственным бизнесом.

Почти половина сибиряков (46%) считают эффективными при открытии своего бизнеса все доступные меры поддержки. 17% назвали самой эффективной мерой льготный кредит. По мнению 9%, главная мера поддержки малого и среднего бизнеса – налоговые преференции. Еще 9% назвали такой мерой отсутствие проверок со стороны контролирующих органов. При этом, 19% считают, что успех полностью зависит лишь от самого предпринимателя.

Каждый второй сибиряк (49%) видит в своей стартовой бизнес-команде не более 2-5 человек. 12% опрошенных хотели бы начать свой бизнес в одиночку. 9% готовы стартовать с командой из 5-10 человек. Лишь 4% считают, что количество человек в команде на старте бизнеса не имеет значения. Остальные затруднились ответить на этот вопрос.

Четверть жителей СФО начали бы свой бизнес с членами семьи. Это чуть ниже, чем в среднем по России (28%), При этом, самый высокий показатель зафиксирован в Южном федеральном округе (40%). По 20% сибиряков предпочли бы начать бизнес профессионалами и единомышленниками, а с друзьями и знакомыми только 7%.

Большинство сибиряков (60%) хотели бы передать свой бизнес по наследству или подключить к нему детей и других младших родственников, например, племянников: «скорее да» 33%, «определенно да» 27%. Не хотели бы подключать к бизнесу детей или передавать его по наследству 17%: скорее нет» 13%(это самый высокий показатель среди федеральных округов), «определенно нет» 4%.

В целом по стране почти половина россиян (48%) предпочли бы начинать свой бизнес командой не более 2-5 человек. Каждый третий хотел бы вести его с членами семьи, а 70% - передать по наследству или вовлечь в семейное дело детей.

* Опрос проведен 10-15 декабря по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.