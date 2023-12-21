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Дефлятор товаров повседневного спроса продолжает расти

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, за месяц рост составил 4,6%. А накопленное с начала года изменение Индекса оказалось равно 17,8%.

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Согласно расчетам по итогам ноября индекс дефлятор FMCG достиг показателя в 200,4% прибавив 4,6% к октябрьскому значению. Таким образом, индекс поднялся до наивысшей точки за всю историю измерений.

По сравнению с ноябрем прошлого года дефлятор вырос на 24,2%. Накопленная же с начала года личная инфляция на товары повседневного спроса составляет по итогам одиннадцати месяцев 17,8%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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