Спрос на рублевые сбережения растет в декабре на четверть

За первую половину декабря ВТБ увеличил портфель рублевых сбережений розничных клиентов на 240 млрд рублей (с учетом депозитов, текущих и накопительных счетов). Это на четверть выше результата за начало ноября, при этом спрос равномерно распределяется между вкладами и накопительными счетами. Общий объем портфеля средств клиентов в рублях приближается к 6 трлн.

Новым трендом в декабре стал повышенный спрос на накопительные счета. За первую половину месяца клиенты открыли в ВТБ порядка 500 тысяч накопительных счетов, что существенно превышает результат за сопоставимый период ноября.

«Очередное повышение ставок по вкладам и накопительным счетам дополнительно «подстегнуло» интерес клиентов к накоплению своих средств. Банк России, увеличив ключевую ставку, дал четкий сигнал рынку, в результате крупнейшие игроки моментально повысили ставки минимум на 0,5 п.п. К примеру, вкладчикам ВТБ сегодня доступны предложения до 16%, а пенсионерам – до 17% при выполнении ряда условий. До конца декабря интерес к депозитам и накопительным счетам продолжит усиливаться, чему буду способствовать и выплаты годовых премий. Впервые за долгое время именно выгодный вклад может стать новогодним подарком, причем сделать его каждый клиент может самостоятельно. В результате по итогам года портфель рублевых пассивов может вырасти на 21%», - прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Ранее в декабре ВТБ улучшил условия по всей линейке своих сберегательных продуктов. Ставки по вкладам в среднем повышены на 0,5 пп. Максимальную доходность 16% годовых могут получить как новые клиенты, так и действующие, которые в течение полугода не имели в банке сберегательных продуктов. Клиенты, которые до 31 декабря переведут пенсию в ВТБ и получат первую выплату на счет до 29 февраля 2024 года включительно, могут воспользоваться надбавкой в размере 1% годовых. Таким образом, максимальная доходность для старшего поколения достигает 17% годовых.

ВТБ также на 1 пп повысил приветственную ставку по накопительному ВТБ-Счету – до 16% годовых. Она доступна в первые три календарных месяца для клиентов, которые ранее не открывали накопительные счета в банке или за последние 90 дней держали на рублевых сберегательных продуктах менее 1 тысячи рублей. С 4 месяца, а также с 1 месяца для тех, кому приветственная ставка недоступна, базовую ставку можно увеличить за счет получения зарплаты или пенсии в ВТБ, а также активных транзакций по дебетовым или кредитным картам банка. Итоговая доходность в данном случае будет до 14%.