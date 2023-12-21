Правительство продлило мораторий на проверки бизнеса до конца 2024 года

Накануне состоялось заседание рабочей группы по реализации государственного и муниципального контроля под председательством первого заместителя губернатора Приангарья Романа Колесова. Обсуждались результаты контрольно-надзорной деятельности в рамках моратория на проверки бизнеса, который по поручению президента Владимира Путина продлен до конца 2024 года.

Мораторий был введен постановлением правительства Российской Федерации в марте 2022 года, чтобы снизить административное давление на бизнес и способствовать его экономической активности в условиях санкций.

В связи с действием моратория количество контрольно-надзорных мероприятий в отношении бизнеса в Приангарье сократилось на 64%. В 2023 году контрольно-надзорными органами региона проведено 1013 проверок, а в 2021 году – 2768. Из всех проверок текущего года только 30 были плановыми, 983 – внеплановыми. Внеплановые проверки проводятся на основании жалоб, требований прокурора, согласно индикаторам риска, в соответствии с программой проверок и по иным основаниям.

– Мораторий на проверки дает бизнесу возможность адаптироваться к условиям санкционного давления, эффективно выстроить свою работу. Отмечу, отменяются не все проверки. Они продолжаются на объектах чрезвычайно высокого и высокого категорий риска, в случаях угрозы жизни и здоровья граждан, безопасности страны, а также в ситуациях, когда с помощью индикаторов риска прослеживается вероятность нарушения обязательных требований в ближайшем будущем, – сказал Роман Колесов.

Как рассказала заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Светлана Васильева, в связи с мораторием вместо проверок стали чаще проводиться профилактические мероприятия. Так, в 2021 году всеми контрольно-надзорными органами региона было проведено 84 профилактических мероприятия, а в 2023 году – 7780. При этом количество нарушений обязательных требований контролируемыми лицами снизилось на 85 % по сравнению с 2021 годом.