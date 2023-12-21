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Иркутянин заплатит 6 млн рублей за контрабанду на 1,4 млрд

Осужден организатор преступного сообщества, которое занималось контрабандой леса в Приангарье. Подробности рассказали в  Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Установлено, что организация в период с октября 2016 по июль 2021 года занималась скупкой незаконно заготовленной древесины на территории Иркутской области и последующей реализацией с использованием фиктивных документов.

За указанный период по железной дороге незаконно было экспортировано свыше 205 тысяч кубометров древесины на сумму более 1,4 млрд рублей, почти 47 млн рублей было легализовано.

Организатора ОПГ осудили – отправили на 9 лет в колонию строгого режима, а также приговорили к штрафу в 6 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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