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Неизвестные похитили елки из Комсомольского парка в Иркутске

Полицейские разыскивают похитителей елок – неизвестные украли деревья из Комсомольского парка в Иркутске-2, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в ночь с 19 на 20 декабря. Об исчезновении елей в отделение полиции сообщила местная жительница. После этого правоохранители посмотрели записи с камер видеонаблюдения, запечатлевших похитителей.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают их личности. Граждан, располагающих информацией о разыскиваемых, призывают сообщить данные по номеру 8(3952)-32-00-02 или 8(3952)-32-24-37.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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