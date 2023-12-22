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Культурные проекты из Иркутской области получили более 26 млн рублей на воплощение

Президентский фонд культурных инициатив поддержал 12 творческих проектов из Иркутской области в сфере культуры, искусства и креативных индустрий, рассказали в пресс-службы минкультуры Приангарья.

«На их воплощение предоставят более 26 млн рублей. По сумме привлеченных грантовых  средств Иркутская область заняла второе место в Сибирском федеральном округе», – рассказали в министерстве.

Среди победителей – некоммерческие организации и учреждения культуры из Иркутска, Шелехова, Ангарска, Братска, Слюдянского и Усольского районов.

В числе победителей –  байкальский международный кинофестиваль «Человек и Природа»,  второй всероссийский театральный фестиваль имени Валентина Распутина, чемпионат по гончарному искусству «Байкальская свистулька» и другие.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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