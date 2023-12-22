Старый советский трамвай модернизировали в Иркутске

В Иркутске взялись за модернизацию старого электротранспорта. В частности, накануне завершились работы по приведению в порядок старого 36-летнего трамвая, который вскоре снова выйдет на линию, рассказали в мэрии.

Фото мэрии Иркутска

«На базе муниципального предприятия "Иркутскгортранс" завершили регламентный капитально-восстановительный ремонт трамвая модели 71-605, который работал на линии с 1987 года. <…> В течение года полностью отремонтировали раму, заменили отделку салона и сидения, смонтировали оптику, светодиодное освещение и информационное табло», – рассказали власти.

Изменения коснулись и кабины водителя: установлено новое сидение, которое можно регулировать, изменился пульт управления и контроллер, зеркала заднего вида теперь регулируются посредством джойстика. За счет установки камер улучшилась обзорность. Кроме того, из-за реконструкции транспорт будет расходовать меньше электричества.

До конца декабря трамвай будет проходить обкатку, после чего выйдет на один из городских маршрутов.