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Каток впервые открылся в иркутском сквере имени Кирова

В главном сквере Иркутска впервые открыли каток – лед залили вокруг фонтана, который временно накрыт куполом, рассказали в мэрии.

<p>Фото мэрии Иркутска</p>

Фото мэрии Иркутска

Покататься на коньках здесь могут все желающие. Каток можно посетить бесплатно. Вокруг объекта установлено деревянное ограждение. По внешнему и внутреннему периметрам оборудована подсветка. В лед вмонтирована светодиодная лента, разделяющая поле на дорожки.

Кроме того, продолжается заливка катка на острове Конном. Он будет иметь площадь более 4,5 тысячи квадратных метров – каток откроется до конца декабря.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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