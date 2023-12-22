Иркутянка выиграла более 48 млн рублей в лотерею

Жительница Иркутска стала обладательницей лотерейного суперприза – она выиграла более 48 млн рублей, сообщает пресс-служба «Столото».

Известно, что чемпионка купила билет на 10 тиражей подряд. Она рассказала, что числовую комбинацию выбрала случайно. Итоги розыгрыша женщина проверила в мобильном приложении. Иркутянка считает, что ей повезло, потому что она просто оказалась в нужное время в нужном месте.

Чемпионка является пенсионеркой – прежде она работала бухгалтером. Сейчас победительница занимается домашними делами, а вечерами любит вязать. Выигрыш она потратит на покупку недвижимости.