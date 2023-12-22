20% работников Иркутской области считают рутину причиной своего выгорания

Служба исследований hh.ru выяснила, какие служебные задачи работники Сибирского ФО, и в том числе иркутяне, считают рутинными, и почему относятся к ним негативно.

76% опрошенных сотрудников Приангарья считают, что в их работе присутствует рутина, причем по оценке 36% ее слишком много (среди таких преобладают юристы (47%) и бухгалтеры (42%), еще 40% говорят, что рутина есть, но не критично много. Лишь 19% сообщили, что в их работе отсутствует монотонность и скучные задачи, а оставшиеся 6% затруднились дать ответ.

На вопрос, какие рабочие задачи вы считаете самыми рутинными, больше половины ответили, что это бюрократия (55%), 36% – заполнение отчетности, 30% – перенос документов в электронный вид, 25% – работа с печатью документов.

Причем 44% респондентов уже сейчас используют технологии и инструменты цифровизации для уменьшения рутины в работе, и чаще всего об этом говорят представители высшего и среднего менеджмента (57%), финансисты и бухгалтеры (52%) и специалисты по продажам (57%). Но большинство (54%) пока не начали использовать в работе подобные решения, и в основном это касается сотрудников транспортной сферы (76%) и производственных предприятий (70%).

При этом 20% считают однотипные рутинные задачи причиной своего выгорания на работе, еще 12% признаются, что они их демотивируют, 8% говорят, что такая работа повышает риск ошибок, 7% уверены, что это трата времени впустую, а 3% перепоручили бы такие задачи искусственному интеллекту. 47% опрошенных считают, что, если рутины не слишком много, к ней нужно относится как к норме. А оставшиеся 2% получают удовольствие от подобной работы, объясняя это тем, что «не надо думать».

Если бы была возможность снять с себя неинтересные и однотипные задачи, половина работников потратили бы освободившееся время на обучение и получение новых профессиональных навыков (51%), 42% работали бы эффективнее, еще столько же – занялись творческими задачами, 37% больше уделяли бы внимания работе, которая способствует карьерном росту, 33% взяли бы новое направление, 22% предлагали бы больше идей, а еще 20% готовы были бы обучать сотрудников компании. Лишь 6% опрошенных сказали, что они ничем не стали бы заполнять свободное время, и потратили его на отдых.