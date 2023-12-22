6,7 тыс. квартир и апартаментов дороже 100 млн рублей продается в России

Эксперты компании Skolkovo Realty – ведущей брокерской компании на рынке элитной недвижимости Москвы – проанализировали предложение объектов, которые оцениваются дороже 100 млн рублей в 18 городах России.

В декабре 2023 года на рынках недвижимости 18 крупнейших городов России* на продажу выставлено 6659 квартир и апартаментов стоимостью выше 100 млн рублей. За год объём такого предложения увеличился на 14% или на 818 объектов.

На данный момент подавляющее количество самых дорогих объектов в России экспонируется в Москве. Доля предложений, которые приходятся на столицу, составляет 86.89% или 5786 лотов.

С декабря 2022 года по декабрь 2023 года количество объектов недвижимости стоимостью свыше 100 млн рублей в Москве выросло на 13,02% или на 667 объектов.

На данный момент в сегменте вторичной недвижимости Москвы продается 4462 объектов с ценой выше 100 млн рублей. При этом самая дорогая квартира в этой категории оценивается более чем в 3,1 млрд рублей. Этот бюджет позволит приобрести многокомнатный объект площадью более 950 кв. м., который располагается в Пресненском районе столицы.

На первичном рынке Москвы в декабре 2023 года экспонируется 1324 квартир и апартаментов стоимостью выше 100 млн рублей. В этой категории предложений самый дорогой объект оценивается в 2.5 млрд рублей. Площадь этого объекта превышает 1 тыс. кв. м. Объект располагается в Тверском районе столицы.

На втором месте по количеству объектов, которые оцениваются дороже 100 млн рублей, располагается Сочи, где продается 439 подобных лотов, а третью строчку занимает Санкт-Петербург с 405 подобными лотами.

Эксперты отмечают, что в декабре 2023 года квартиры и апартаменты стоимостью свыше 100 млн рублей продаются в 8 городах России. В этот список, кроме Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга входят Екатеринбург (5), Казань (5), Ростов-на-Дону (4), Краснодар (11), Калининград (4).

* – 16 городов-миллионников, Сочи, Калининград