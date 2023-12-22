Педагоги вошли в число самых высокооплачиваемых вакансий на удаленке

В топе рейтинга программисты и аналитики – от 100 тыс. до 140 тыс. рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Тинькофф Журнала».

В среднем по России удаленщикам предлагают зарплату в 42 тыс. рублей – это на 20% ниже показателя в разрезе всех вакансий и среди занятых полный день. Такие данные следуют из декабрьского исследования «Тинькофф Журнала», где проанализированы 1,3 млн объявлений на рынке труда РФ за октябрь–ноябрь 2023-го.

Самые высокие зарплаты среди тех, кто работает дистанционно, у программистов – в среднем 140 тыс. рублей, говорится в исследовании. На втором месте – аналитики с окладом в 100 тыс. В топ также вошли руководители отдела продаж или проектов, инженеры и педагоги – их заработок варьируется от 70 тыс. до 100 тыс.

Наименьший оклад предлагают операторам call-центра, при том что это самая популярная удаленная вакансия, – 34 тыс. рублей. Сопоставимые зарплаты – у технических специалистов (людей, обслуживающих компьютеры) и диспетчеров, чей труд оценивают в 35 тыс. в месяц.

Ранее стало известно, премии по итогам года выплатят 43% работодателей Иркутска: 20% будут премировать весь штат, 23% поступит выборочно. В московских компаниях премий будет больше, причем чаще премировать будут весь персонал. В Санкт-Петербурге же чаще мотивируют выборочно.

35% горожан ожидают премий по результатам года. Женщины надеются получить «тринадцатую» зарплату чаще мужчин. Горожане до 34 лет – чаще тех, кто старше. Больше всего же рассчитывают на премирование работники с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц.

Чаще всего с помощью годовой премии респонденты рассчитывают погасить займы и долги (16%). У 13% опрошенных дополнительные выплаты будут отложены в накопления. 12% хотят потратить деньги на путешествие. По 8% истратят премию на новогодние подарки и семейные нужды.