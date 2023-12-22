Показатели рекламного рынка по итогам 2023 года могут стать рекордными

В первом полугодии 2023-го объем рекламного рынка превысил 315 млрд рублей, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2022-го, и на 19% больше, чем в первом полугодии докризисного 2021-го. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

В ассоциации также отмечают, что во втором квартале 2023 года фактически все сегменты и подсегменты рынка продемонстрировали положительную динамику. А объем рекламных бюджетов вырос на 50%.

«По всем основным показателям отечественный рекламный рынок уверенно преодолел кризис прошлого года и демонстрирует максимальные объемы за всю его историю», – комментируют в АКАР.

Очевидно, рост продолжится. По итогам 2023 года объем рекламного рынка России может увеличиться до 736 млрд рублей, что на 12% выше, чем в успешном 2021-м, прогнозируют эксперты Group4Media. Таким образом, впервые сложится ситуация, при которой динамика рынка значительно опережает темпы роста ВВП. Ключевым драйвером восстановительного роста при этом станет именно цифровая реклама, подчеркивают в компании.

Ранее эксперты назвали зарплаты иркутских маркетологов-фрилансеров. Доходы фрилансеров могут значительно отличаться от среднерыночных заработков по некоторым причинам. Например, маркетолог-фрилансер может обладать несколькими специализациями и вести одновременно не один проект, что позволяет существенно увеличить доход.

В соответствии с проведенным анализом, максимальный уровень дохода зафиксирован у специалистов в области интернет-маркетинга и составляет 127 000 рублей. Данный показатель превышает среднестатистический доход в регионе на 83% (средний доход по региону – 69 500 рублей). Интернет-маркетологи специализируются на продвижении товаров или услуг в интернете. Они используют различные цифровые каналы, такие как поисковая оптимизация (SEO), контекстная реклама, электронная почта, социальные сети и другие инструменты для привлечения и удержания клиентов онлайн.