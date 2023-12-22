Два предприятия из Иркутской области вошли в отраслевой рейтинг АПК

Финансовый директор ООО «Куйтунская Нива» Галина Шергина и молодой предприниматель из с. Хомутово Никита Россов стали лауреатами отраслевого рейтинга лучших управленцев отечественного агропромышленного комплекса «Соль земли. Топ-менеджеры АПК-2023».

Рейтинг сформирован впервые, инициатором проекта выступил Россельхозбанк. Методология предоставлена Ассоциацией менеджеров России и основана на принципе «лучшие выбирают лучших»: в ходе экспертного голосования кандидаты рейтинга оценивают успехи коллег в своих номинациях.

Галина Шергина стала одним из победителей в номинации «Финансовый директор». Она более 43 лет работает в сфере агропромышленного комплекса, эффективно управляет финансами, разрабатывает бизнес-модели и инвестиционные проекты.

«Наша компания традиционно получала высокий урожай пшеницы, а недавно мы стали осваивать рапс. Это дает возможность обеспечивать замкнутый цикла производства, не зависеть от сторонних поставщиков и контролировать качество продукции «от поля – до прилавка». Рада, что наша команда внесла весомый вклад в тренд на развитие качественной и доступной продукции, произведенной в нашей стране. Победа в конкурсе – это стимул к дальнейшим достижениям», - отметила Галина Шергина.

Никита Россов стал лауреатом в номинации «Фермеры и предприниматели». На конкурсе он представил бизнес-проект фермы и сыроварни «Милаша». Предприятие работает уже несколько лет и производит более 26 видов сыра.

«Очень рад, что наше предприятие начинает выходить на конкурсы, не привязанные к молодежи и встает в первые ряды со «взрослыми» крупными производителями. Значит мы движемся в правильном направлении. Это позволит не только продвигать собственный бизнес, но и популяризировать предпринимательство в агропромышленном секторе, на своём примере доказывать, что стать успешным можно и на своей земле», - поделился мнением Никита Россов.

В рейтинге приняли участие почти 600 российских компаний. Заявки подавали руководители, главные агрономы и топ-менеджеры по таким направлениям, как финансы, коммерция, управление персоналом, маркетинг, логистика.

«Появление отдельного рейтинга руководителей АПК говорит о том, насколько стремительно развивается отрасль. Собственный рейтинг позволит определять наиболее успешных и опытных лидеров АПК. Тех, кто умеет принимать стратегические решения, эффективно управлять производством и достигать поставленных бизнес-целей. Кроме того, рейтинг поможет стимулировать конкуренцию в сельскохозяйственном секторе, способствовать совершенствованию управленческого потенциала», - подытожила директор Иркутского филиала Россельхозбанка Наталья Баркова.