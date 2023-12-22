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Избирательный штаб кандидата Владимира Путина начал работу в Иркутской области

Там обучат волонтеров-сборщиков подписей, принимать обращения граждан и проводить лекции. Об этом рассказали на открытии штаба.

На днях Центризбирком зарегистрировал группу избирателей. 21 декабря открыт центральный избирательный штаб кандидата Владимира Путина. Сопредседателями штаба стали Анатолий Стрельцов и Юлия Домашевская.

«Подготовка сборщиков уже началась. Также она будет продолжена в штабе, юристы штаба уже готовят инструктажи. В штаб будет стекаться информация о сборе подписей со всего региона», – говорят в штабе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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