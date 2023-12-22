Предприниматели Иркутска смогут посоревноваться за звание лучшего новогоднего оформления объекта торговли

Мэрия проводит ежегодный смотр-конкурс «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы потребительского рынка». Оценивают украшение фасадов, торговых залов, витрин и входных групп, размещение новогодней атрибутики. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

Комиссия, состоящая из специалистов комитетов по управлению округами и сотрудников комитета по экономике и стратегическому планированию, определит победителей в семи номинациях:

«Лучшее праздничное оформление торгового центра»;

«Лучшее праздничное оформление стационарного магазина у дома»;

«Лучшее праздничное оформление супермаркета, универсама»;

«Лучшее праздничное оформление предприятия общественного питания»;

«Лучшее праздничное оформление предприятия бытового обслуживания»;

«Лучшее праздничное оформление нестационарного торгового объекта»;

«Лучшее праздничное оформление цветочного магазина».

Члены жюри также будут учитывать доступность для всех групп населения, внешний вид обслуживающего персонала и санитарное состояние прилегающих территорий. Одним из критериев оценки станет использование элементов, утвержденных концепцией проекта Ледовый город «Счастье чистой воды».

Итоги конкурса подведут в январе.