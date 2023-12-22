Предприниматели Иркутска смогут посоревноваться за звание лучшего новогоднего оформления объекта торговли

Мэрия проводит ежегодный смотр-конкурс «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы потребительского рынка». Оценивают украшение фасадов, торговых залов, витрин и входных групп, размещение новогодней атрибутики. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.
Комиссия, состоящая из специалистов комитетов по управлению округами и сотрудников комитета по экономике и стратегическому планированию, определит победителей в семи номинациях:
- «Лучшее праздничное оформление торгового центра»;
- «Лучшее праздничное оформление стационарного магазина у дома»;
- «Лучшее праздничное оформление супермаркета, универсама»;
- «Лучшее праздничное оформление предприятия общественного питания»;
- «Лучшее праздничное оформление предприятия бытового обслуживания»;
- «Лучшее праздничное оформление нестационарного торгового объекта»;
- «Лучшее праздничное оформление цветочного магазина».
Члены жюри также будут учитывать доступность для всех групп населения, внешний вид обслуживающего персонала и санитарное состояние прилегающих территорий. Одним из критериев оценки станет использование элементов, утвержденных концепцией проекта Ледовый город «Счастье чистой воды».
Итоги конкурса подведут в январе.