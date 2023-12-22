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Стипендию мэра Иркутска получили 300 школьников

Ежегодно на нее могут претендовать дети от 12 лет. Церемония награждения состоялась в школе №19. Об этом рассказали в мэрии.

По решению педагогических советов стипендиатами стали школьники, которые успешно проявили себя в творчестве, на всероссийских и международных олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, научно-практических конференциях и в интеллектуальных состязаниях. Также отмечены мастера спорта, призеры чемпионатов мира.

Церемонию проводят с 2009 года. В этом году размер единовременной стипендии составил 5 тыс. рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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