АТБ обновляет программу лояльности для социальных карт

С 1 января 2024 года Азиатско-Тихоокеанский банк улучшит программу лояльности для держателей социальных карт «Особый статус», «Единая карта сахалинца», «Карта Приморец», «Кампусная карта». Банк расширит список бонусных категорий и увеличит в 10 раз лимит ежемесячного кэшбэка.

Клиенты смогут получить до 5000 баллов в месяц, ранее максимальный кэшбэк составлял 500 рублей за покупки в аптеках.

Также АТБ предлагает новый список любимых категорий: «Здоровье», «Семья», «Авто», «Дом-ремонт», «Шоппинг», «Красота и спорт», «Развлечения и отдых». За покупки в выбранной категории банк вернёт 7%, за все остальные покупки кэшбэк составит 1%.

Чтобы получать повышенный кэшбэк в январе, необходимо до 31 декабря установить понравившуюся категорию. Замена доступна раз в месяц. Сделать это можно через мобильное приложение АТБ банк в разделе лояльности «АТБ Клуб».

Переход на новые условия позволит владельцам социальных карт копить баллы кэшбэка, следить за историей начислений и использовать их в удобное время через конвертацию в рубли по курсу 1 к 1. Баллы действительны в течение шести месяцев после их начисления.

Более подробная информация – в отделениях банка или по телефону 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).