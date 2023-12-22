Жители Иркутска рассказали о целях на предстоящий год

Хорошо встретить Новый год, пройти обучение инвестированию, найти новую работу и начать копить — в СберСтраховании жизни выяснили, о чём мечтают жители Иркутска в 2024 году.

В декабре россияне традиционно подводят итоги уходящего года и ставят перед собой новые цели. По результатам опроса СберСтрахования жизни, три самых популярных обещания россиян самим себе на 2024 год — накрыть достойный праздничный стол и хорошо встретить Новый год (25%), купить автомобиль (17%), найти новую работу (15%). Научиться копить и управлять семейным бюджетом — тоже есть в целях россиян, причём, если в 2019 году об этом мечтали 3% россиян, а в 2021-м — 4%, то в 2023 году об этом задумывается уже каждый 11-й (9%).

Самая распространённая мечта у жителей Иркутска — накрыть праздничный новогодний стол и хорошо встретить Новый год. Такой вариант ответа выбрал почти каждый третий житель (28%). На втором месте расположилось желание пройти обучение инвестированию (20%). Замыкает тройку лидеров стремление найти новую работу (19%). Интересно, что за год выросло число иркутян, которые обещают себе начать копить и научиться управлять семейным бюджетом, — с 6 до 11%.

В цели жителей Иркутска также входят: желание купить автомобиль (18%), похудеть, сесть на диету или перейти на здоровое питание и начать посещать фитнес-центр или спортзал (по 12%), начать копить и научиться управлять семейным бюджетом (11%), расстаться с вредными привычками (8%), купить квартиру или дом (7%), открыть собственный бизнес (5%), начать посещать салон или сделать пластическую операцию (4%), получить второе высшее образование и переехать в другой город (по 3%).

Исследование проводилось в декабре 2022 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек по выборке, отражающей социально-демографический состав населения городов.