Альфа-Банк запустил серию бизнес-миссий для внешнеэкономической деятельности

Альфа-Банк стартовал с первой бизнес-миссией по текстильной промышленности в Турции. В мероприятии приняло участие 50 российских и турецких компаний.

В рамках деловой программы эксперты поделились с российскими импортерами тонкостями внешнеторгового бизнеса, преимуществами сотрудничества с турецкими производителями, а также рассказали, какие товары пользуются спросом. Кроме того, участники обсудили как работать с фабриками-производителями из Турции без представителя, рассмотрели меры государственной поддержки и нашли новых бизнес-партнёров.

Это уже не первое мероприятие банка для участников ВЭД. Все они ориентированы на развитие бизнеса с другими странами и помогают российским компаниям адаптироваться к особенностям местных рынков. На будущих бизнес-миссиях эксперты расскажут о потребительских тенденциях и перспективах, а также о таможенных, логистических и юридических аспектах ВЭД.

«Альфа-Банк уже много лет занимает ведущие позиции в области ВЭД, в четвертый раз банк занял первое место как абсолютный лидер в цифровизации ВЭД в рейтинге Markswebb. Мы постоянно помогаем клиентам развиваться и решать важные задачи. Бизнес-миссии для импортеров и экспортёров разных стран, посвященные отраслевым тематикам, помогают найти оптимальные решения, познакомиться с лучшими практиками и найти именно тех партнеров, которые интересны конкретному бизнесу», — Ирина Пономарева, руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка.