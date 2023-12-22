Результаты итогового сочинения стали известны в Приангарье

В Иркутской области итоговое сочинение в основной срок 6 декабря 2023 года успешно написали и получили «зачет» более 98% участников. В этот день работы писали 11,8 тысячи выпускников школ Приангарья. Еще 198 учащихся 11-х классов работали над итоговым изложением, с ним справились более 90%.

Министр образования Иркутской области Максим Парфенов сообщил, что участникам сочинения было предложено на выбор шесть тем – по две из каждого раздела закрытого банка тем итогового сочинения.

– Самой популярной среди выпускников Приангарья стала тема «Могут ли соседствовать высокие мечты и суровая реальность?», ее выбрали почти 52% участников итогового сочинения, – прокомментировал министр.

Более 20% участников написали сочинение по теме «Конфликт поколений как общественная проблема». Около 13% выпускников выбрали тему «В чем сила фронтовой дружбы?», а по теме «Человек в мире природы: покоритель или сотворец?» написали итоговые работы 7% участников. Реже школьники выбирали темы «Что такое «связь времен»?» и «Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная» (А.С. Пушкин).

Напомним, успешное написание итогового сочинения – «зачет» – является для выпускников 11 классов одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации. Кроме того, по решению вуза итоговое сочинение может быть оценено им и учитываться в качестве индивидуального достижения поступающих по программам бакалавриата, программам специалитета. Выпускники прошлых лет могли написать итоговое сочинение по желанию, в том числе для его предоставления при приеме на обучение в вуз.