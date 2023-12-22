Ингосстрах Банк наращивает объем интернет-эквайринга

Объем операций интернет-эквайринга, которые Ингосстрах Банк предоставляет клиентам материнской компании СПАО «Ингосстрах», кратно вырос за 2023 год и по состоянию на конец ноября составил 236 600 000 рублей, что почти в 80 раз выше показателей на начало года.

Данный стремительный рост объемов операций свидетельствует о высоком уровне доверия материнской компании к качеству и скорости работы своего дочернего банка.

Также стоит отметить, что в сентябре текущего года проведен пилот по запуску оплаты через Систему быстрых платежей с Ингосстрах Банком. Первой точкой совместного проекта стал офис продаж СПАО «Ингосстрах» по адресу: г. Москва, ул. Рочдельская, д.15.

Для справки:

Существует несколько видов эквайринга: торговый эквайринг (POS), эквайринг с использованием банкоматов, и интернет-эквайринг, набирающий сегодня обороты вид услуг. В нем используются как физические пластиковые карты, так и виртуальные, а процесс оплаты происходит через интернет. Таким образом, интернет-эквайринг – это банковская услуга, заключающаяся в приеме платежей и переводе средств продавцу посредством использования банковских карт, пластиковых или виртуальных.