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«Цифра банк» сообщил о повышении ставок по всей линейке вкладов

«Цифра банк»* 19 декабря ввел новые тарифы, улучшив условия по вкладам для клиентов физических лиц, а также клиентов, обслуживание которых осуществляется в рамках пакета услуг PRIVATE BANKING.

– Ставки по вкладам были повышены на 0,5%-2% годовых в рублях в зависимости от депозита. Теперь максимальная ставка для клиентов физических лиц составляет 14,3%.  Максимальная ставка по вкладам для физических лиц, которые обслуживаются в рамках пакета PRIVATE BANKING, достигает 16% годовых в рублях, – говорится в сообщении банка.      

С подробными условиями всех вкладов и новой редакцией тарифов для клиентов физических лиц можно ознакомиться по ссылке: https://cifra-bank.ru/deposits/

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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