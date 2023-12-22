«Цифра банк» сообщил о повышении ставок по всей линейке вкладов

«Цифра банк»* 19 декабря ввел новые тарифы, улучшив условия по вкладам для клиентов физических лиц, а также клиентов, обслуживание которых осуществляется в рамках пакета услуг PRIVATE BANKING.

– Ставки по вкладам были повышены на 0,5%-2% годовых в рублях в зависимости от депозита. Теперь максимальная ставка для клиентов физических лиц составляет 14,3%. Максимальная ставка по вкладам для физических лиц, которые обслуживаются в рамках пакета PRIVATE BANKING, достигает 16% годовых в рублях, – говорится в сообщении банка.

С подробными условиями всех вкладов и новой редакцией тарифов для клиентов физических лиц можно ознакомиться по ссылке: https://cifra-bank.ru/deposits/