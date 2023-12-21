Мобильное приложение Альфа-Банка — лучшее в России по оценке Markswebb

Мобильное приложение Альфа-Банка на Android вновь заняло первую строчку рейтинга агентства Markswebb, став лидером сразу во всех номинациях – ежедневный банкинг (daily banking) и цифровой офис (digital office) с отрывом от конкурентов.

Исследователи агентства Markswebb отметили, что приложение Альфа-Банка лидирует по многим решениям — поделиться счетом с другими людьми, перевод пенсии в банк, а также рассрочка по операции и управление самозанятостью в приложении. Кроме того, аналитики отметили удобство управления совместными расходами прямо в приложении, где можно мгновенно выпустить карту для родственника и настроить лимиты. При этом можно совершать онлайн-покупки, пока пластиковая карта доставляется.

Эксперты назвали доставку карт Альфа-Банка самой продвинутой и вариативной — с удобным и прозрачным трекингом и параметрами.

По мнению исследователей, мобильное приложение Альфа-Банка лидирует в задачах daily banking за счет быстрого поиска, удобного процесса привязки карты другого банка в приложении, быстрой и удобной отправки квитанций о платеже, а контроль расходов и доходов – наиболее удобный по сравнению с другими игроками.

Mobile Banking Rank — ежегодное исследование цифрового клиентского опыта в мобильных банках России для частных лиц. Оно дает возможность оценить свое положение на рынке, получить полноценный контекст для стратегии развития сервиса, увидеть лучшие практики для улучшения UX и достижения бизнес-целей.