В Альфа-Банке заплатят 3 тысяч рублей за открытие счета для бизнеса и выплатят кэшбэк до 10%

В рамках лучшей программы лояльности для МСП «Деньги сверху» обеспечат выгодные условия при открытии счета для новых клиентов.

– Предприниматели, открывшие счет в Альфа-Банке, получат 3 тысячи рублей на счет. Также у них есть возможность получать баллы за свои обычные действия по счету или за подключение банковских услуг. Эти баллы можно обменивать на деньги (1 балл = 1 рубль), оплачивать ими банковские услуги или обменивать на промокоды от партнеров банка, – говорится в сообщении банка.

Каждый месяц клиенты выбирают 5 категорий товаров и услуг, на которые они чаще всего тратят свои средства. За покупки с помощью бизнес-карты в выбранных категориях они получают кэшбэк до 10%. А обслуживание счета – ноль рублей в месяц.

Программа Альфа-Банка «Деньги сверху» за свои условия победила сразу в двух номинациях премии Loyalty Awards Russia 2023 – «Лучшая программа лояльности в сегменте B2B» и «Лучший каталог вознаграждений».

«Мы постоянно улучшаем условия для наших клиентов, делая так, чтобы они могли зарабатывать даже на том, что просто открыли счет. А выгодный кэшбэк они получают за свои обычные действия», — прокомментировала Ирина Пономарева, руководитель департамента разработки и развития продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка.

Подробнее об условиях – на сайте Альфа-Банка.