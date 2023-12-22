Ингосстрах Банк стал лауреатом премии «Финансовая элита России»

19 декабря 2023 года в рамках торжественной церемонии награждения Ингосстрах Банк был удостоен награды «Финансовая элита России» в номинации «Кобрендинговая программа лояльности года».

Совместная с материнской компанией «Ингосстрах» программа лояльности банка «Ингосстрах Бонус» была отмечена жюри конкурса как лучшая в России.

Флагманский продукт, карта «Ингосстрах Бонус» Digital — это ключ к экосистеме «Ингосстраха». Продукт запущен в 2020 году, сейчас он обрастает дополнительными преимуществами: уже появились подписки на различные сервисы, специализации в бонусной программе, например, «Ингодом» или «Ингоздоровье», «Ингоавто».



Программа лояльности «Ингосстрах Бонус» была создана в 2021 году, банк является ее оператором, активно выпускает карты «Ингосстрах Бонус» Digital, оформить которые можно в офисах банка, а также в цифровых каналах и офисах «Ингосстраха».

О премии «Финансовая элита России»

Ежегодная премия «Финансовая элита России» является российской объединенной итоговой премией в области финансов, вручается с 2005 года и является свидетельством профессионального общественного признания, высокого уровня деловой репутации, компетентности и социальной ответственности лауреатов. За годы своего существования премия стала одной из самых авторитетных на финансовом рынке. Высокоцитируемая в отечественных СМИ, Премия имеет значительный репутационный статус среди профессиональных участников отрасли.