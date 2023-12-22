Альфа-Банк запустил новый сервис для покупок Альфа-Маркет

Альфа-Банк запустил новый сервис для клиентов — Альфа-Маркет. С ним можно совершать покупки с кэшбэком от 10% и оформлять доставку прямо в приложении банка.

На старте в Альфа-Маркете более 20 категорий, включая компьютерную и бытовую технику, детские товары и товары для дома, аптеки, досуг и развлечения — список пополняется. Оплатить товары можно любой картой банка, а еще можно потратить на них мили с карты Alfa Travel.

Альфа-Банк активно развивает партнерские сервисы. В их числе: сервис для бронирования отелей и билетов Альфа-Путешествия. В высокий сезон в 2023 году более 500 000 клиентов приобрели билеты в Альфа-Путешествиях. Каждый пятый авиабилет, купленный в России по картам Альфа-Банка покупается через этот сервис. роме того, у клиентов популярен сервис для заправок с опцией оплаты топлива прямо в приложении банка, без необходимости идти в кассу — в первый месяц с момента его запуска в сервисе были заправлены 203 тысячи автомобилей.

«Онлайн-бизнес в России ежегодно растет — как минимум на 25%. Такая тенденция только сохранится. Людям удобно покупать онлайн, а еще удобнее покупать там, где сосредоточены деньги, кэшбэк и скидки — в приложении банка. Мы видим колоссальный буст заказов после специальных предложений с высоким кэшбэком на популярные тревел-направления — Дубай, Грузию, причем возвращаем кэшбэк без ограничений по сумме билета. Такой же принцип и на Альфа-Маркет: если, например, вы приобретете ноутбук за 100 тысяч рублей, мы вернем вам 10 тысяч.

Альфа поддерживает партнерства, мы уже взаимодействуем с крупнейшими маркетплейсами — Яндекс Маркет, AliExpress. У Альфа-Банка есть еще несколько партнерских проектов: с Яндекс Едой и Яндекс Такси, «Вкусно – и точка», X5 Group. В ближайшее время запустим новый проект с категорией развлечений», — поделился Дмитрий Соколов, руководитель департамента развития программы лояльности и нефинансовых сервисов Альфа-Банка.