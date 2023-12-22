Альфа-Банк упростит выдачу кредитов предпринимателям

Альфа-Банк запустил инновационную услугу для предпринимателей — Мультибанк. Она значительно упрощает процесс получения кредитов благодаря данным об оборотах в других банках.

С помощью сервиса клиенты малого бизнеса могут получать кредитные предложения в режиме реального времени, используя данные об их финансовых операциях в других банках. Процесс стал еще более простым: достаточно подключить Мультибанк при оформлении кредитной заявки — и система автоматически анализирует все необходимые данные, чтобы предложить оптимальные условия финансирования. Больше нет необходимости запрашивать выписки по счетам из других банков — Мультибанк делает всю работу сам. Используя данный сервис, клиенты регулярно получают актуальные предложения по кредитам, что позволяет оптимизировать финансовые процессы и упрощает коммуникацию с банком.

«Мы всегда нацелены на то, чтобы сделать общение с нами максимально удобным и эффективным. Теперь предприниматели могут получить лучшие условия кредитования, используя данные о своих оборотах в других банках, без необходимости предоставлять дополнительные отчеты или залоги. Это еще один шаг Альфа-Банка на пути упрощения процедуры кредитования для предпринимателей» — рассказала Марина Полякова, руководитель департамента развития кредитования малого бизнеса Альфа-Банка.