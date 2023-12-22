ПСБ выпустил дебютный выпуск ЦФА для клиентов ПСБ Private Banking с доходностью 16% годовых

ПСБ реализовал первый выпуск цифровых финансовых активов для состоятельных клиентов ПСБ Private Banking. Выпуск состоялся на платформе Токеон. ЦФА представляют собой токенизированные долговые инструменты и удостоверяют права на денежное требование. Объем выпуска превысил 300 млн рублей, номинальная стоимость одного цифрового актива – 10 тыс. рублей, срок обращения – 3 месяца. Ставка купона по ЦФА эквивалентна ключевой ставке Банка России на дату размещения.

«Банк осуществил дебютное размещение ЦФА на денежные требования ПСБ. Сделка полностью обеспечена рыночным спросом со стороны клиентов ПСБ Private Banking. Результаты размещения подтверждают, что финансовые инструменты банка традиционно пользуются высоким спросом со стороны инвесторов. Размещение цифровых финансовых активов позволит ПСБ быстро выходить на рынок размещений, а также диверсифицировать источники фондирования», - отметил Пётр Казакевич, руководитель блока финансовых рынков ПСБ.

«Мы инициировали первый выпуск ЦФА, чтобы клиенты ПСБ Private Banking могли протестировать инновационный инструмент с привлекательной доходностью, вложив средства на комфортный срок. Новый инструмент вызвал большой интерес со стороны наших клиентов. Это значит, что мы продолжим расширять продуктовую линейку ПСБ Private Banking за счет цифровых активов», – отметил Евгений Сафонов, старший вице-президент, директор департамента частного капитала ПСБ.

«Токенизация долговых инструментов имеет очень высокий потенциал на финансовом рынке и выгодна всем участникам процесса. Для ПСБ – это возможность привлекать пассивы определенной срочности без необходимости досрочного погашения, а также сокращать издержки, что позволяет предлагать клиентам более привлекательные условия. Для инвесторов – это возможность быстро, выгодно и удобно вкладывать средства в инструменты высоконадежного эмитента. При этом их необязательно держать до даты погашения, ЦФА можно продать на вторичном рынке, заработав на разнице в цене», – сказал Максим Хрусталев, генеральный директор ООО «Токены» (оператор платформы Токеон).