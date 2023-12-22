Инвестиционная активность бизнеса снизилась до минимума с начала года

Согласно показателям Индекса RSBI, который в ноябре остался на уровне прошлого месяца и составил 54,2 пункта, малый и средний бизнес снизил инвестиционную активность на фоне роста ключевой ставки.

Компонента Инвестиции в ноябре продемонстрировала минимальные показатели с начала года, сохраняя при этом высокие позиции в зоне роста. Компонента Продажи продолжила снижение. Однако рост двух других компонент позволил удержать Индекс на уверенных позициях выше нейтральной зоны. Так, компонента Кадры приблизилась к рекордным показателям лета, демонстрируя расширение штата компаний, несмотря на кадровый дефицит. Сохраняющиеся комфортные условия для получения заемного финансирования подтверждает выросшая в отчетном периоде компонента Кредиты.

«Показатели Индекса RSBI свидетельствуют о замедлении роста деловой активности бизнеса четвертый месяц подряд, так как ужесточение денежно-кредитной политики меняет условия и приоритеты предпринимательской деятельности. И если компонента Продаж практически не покидает зону спада еще с пандемии, говоря о низком спросе на товары и услуги, то снижение возможностей предпринимателей для развития бизнеса началось в августе текущего года после повышения ключевой ставки. В этой связи особое значение приобретает государственная поддержка инвестиционного кредитования малого и среднего бизнеса, которая позволяет предпринимателям получать финансирование на расширение бизнеса на более выгодных условиях», - сказал Кирилл Тихонов, вице-президент, заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.

Изменение индекса по компонентам, в пунктах

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, НАФИ

Основные тренды

Компонента Продажи опустилась до минимума за последние восемь месяцев, в основном за счет ухудшения фактических показателей. Так, о росте выручки сказали лишь 18% опрошенных, что стало минимумом с мая. Доля МСП, у которых сократились продажи, увеличилась на 2 п.п. и составила 32%.

Ожидания по сбыту остаются пессимистичными: только 23% компаний прогнозируют рост выручки, что стало минимальным показателем в текущем году, при этом 26% опрошенных ждут сокращения сбыта в будущем.

Фактические и ожидаемые изменения выручки в секторе МСП

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, НАФИ

Компонента Кадры выросла до 55,3 пункта и находится в зоне уверенного роста. Компании продолжают активно нанимать сотрудников. В ноябре расширили штат 16% МСП – это максимум с начала 2020 года. Предприниматели сохраняют и позитивные ожидания по найму: 27% респондентов намерены привлекать новые кадры и лишь 4% – сокращать.

Фактические и ожидаемые изменения штата сотрудников в компаниях МСП

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, НАФИ

Компонента Инвестиции снизилась до минимального уровня с начала года и составила 57,8 пункта, однако она по-прежнему занимает уверенные позиции в зоне роста.

В ноябре предприниматели заметно снизили инвестиционную активность. Лишь 19% компаний сообщили об увеличении вложений в бизнес, что стало минимумом с февраля. Сокращали инвестиции 8% МСП – это максимальные значения с февраля текущего года. Ухудшение фактических показателей происходит на фоне заметного роста ставок, затрудняющих реализацию инвестиционных планов бизнеса.

В то же время ожидания бизнеса несколько улучшились: 26% предпринимателей, что на 2 п.п. больше, чем месяцем ранее, сообщили, что планируют наращивать инвестиции. Однако доля оптимистично настроенных предпринимателей по-прежнему ниже, чем в предыдущие месяцы: в среднем за первые 9 месяцев года их было 28%.

Фактические и ожидаемые инвестиции в компаниях МСП

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, НАФИ

Компонента Кредиты незначительно выросла и удерживается в зоне уверенного роста.

Основные показатели компоненты указывают на сохранение комфортных условий кредитования. Так, удовлетворенный спрос на заемное финансирование остался на уровне прошлого месяца. Доля получивших одобрение кредита выросла до 15% – это максимум с 2022 года. Также на историческом минимуме находится доля тех респондентов, кто не смог получить заем по тем или иным причинам.

Вместе с тем, по ряду показателей ощущается влияние высоких ставок. Так, процент МСП, уже имеющих заем, сократился до 12%, что ниже среднего уровня за три года. Общий спрос на кредитование снизился до минимума с апреля 2022 года, когда ключевая ставка находилась в диапазоне 17-20%. Так, по итогам ноябрьского опроса заинтересованы в привлечении займов были не более 34% опрошенных компаний.

Изменения доступности банковского кредита в компаниях МСП

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, НАФИ

Индекс RSBI по размерам бизнеса

Индексы среднего и микробизнеса отражают торможение темпов роста, в том числе ухудшение фактических показателей инвестактивности. Также средний бизнес имеет более сдержанные планы по найму. В малом бизнесе, напротив, – рост деловой активности усилился после снижения в прошлом месяце.

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research, НАФИ

Индекс RSBI по видам деятельности

Индексы сфер производства и услуг немного снизились за месяц, но по-прежнему находятся в области роста. В производстве рост показателей кредитования оказался нивелирован сильным спадом в фактических продажах. В сфере услуг наблюдается сокращение доли МСП, имеющих кредит, а также снижение фактических показателей инвестактивности. Индекс торговли, единственный, вырос, вернувшись к уровням сентября, благодаря улучшению ситуации с фактическим наймом и увеличению доли тех, кто получил одобрение кредита.

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research, НАФИ

Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. – снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону. В ноябрьском опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1782 компаний сектора МСБ из всех регионов Российской Федерации.