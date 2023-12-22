Объявлен тендер на ремонт театра юного зрителя имени Вампилова в Иркутске

Исполнители займутся фасадом здания, сообщает RosTender.info.

Подрядную организацию определят по итогам конкурса. Прием заявок на участие открыт до 28 декабря. С победителем заключат контракт на 16,9 млн рублей. К участию допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства. Ремонтные работы начнутся в середине апреля и завершатся к концу октября 2024 года.

Здание I Общественного собрания построили в 1891 году по проекту архитектора Владимира Рассушина. После революции здесь разместился Народный дом. Театр юного зрителя переехал сюда в 2006 году.