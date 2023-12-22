Банк Уралсиб занял второе место во Всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи 2023

8 декабря 2023 года в Москве наградили победителей и призеров Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи, организованного Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. Проект Банка Уралсиб «Уралсиб.Ускорение» занял второе место в категории «Цифровые решения для содействия занятости молодежи».

Онлайн-платформа «Уралсиб.Ускорение», предлагающая инновационную программу стажировок – объединяет студентов, образовательные организации и банк как потенциального работодателя. Площадка работает с 2022 года, и сегодня с ней взаимодействуют уже 112 образовательных организаций. В их число входят как региональные, так и топовые федеральные вузы – РЭУ им. Г.В. Плеханова, Финансовый университет при Правительстве РФ, ГУ ВШЭ, РАНХиГС и др. Студенческое комьюнити на платформе также многочисленно и активно – на данный момент на площадке зарегистрировано 2600 пользователей из 41 региона страны.

Студентам эта онлайн-площадка позволяет бесплатно получать новые знания в финансовой сфере.

На платформе можно оформить заявку на прохождение практики и стажировки в банке, пройти онлайн-курс «Банковское дело», определить свои сильные навыки и выбрать направление для развития в ходе профориентационного теста на основе ИИ, а также посмотреть обучающие вебинары. Такая комбинация – дополнительное образование и программы практик – позволяет применять знания на реальных кейсах с погружением в работу банка, получать уникальный опыт. Производственную или преддипломную практику в рамках сотрудничества в образовательной организации с Уралсибом можно пройти как онлайн, так и очно. Те, кто смог себя показать с лучшей стороны, пополняют базу резюме и после окончания высшего или средне-специального учебного заведения могут трудоустроиться в банк – это хорошая возможность для быстрого карьерного старта для ребят без опыта работы.

Всероссийский конкурс лучших практик трудоустройства молодежи 2023 проводится в рамках долгосрочной программы по содействию занятости молодежи до 2030 года. Основная цель – выявление и поддержка передовых практик трудоустройства молодежи. Всего было отправлено 745 заявок из 72 регионов. В качестве финалистов были отобраны 93 заявки из 35 регионов, в итоге победителями конкурса были признаны 84 организации.