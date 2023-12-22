Новости

Назван график работы «Своего Банка» в новогодние праздники

Рассказываем, как будут работать офисы «Своего Банка» в предпраздничные и праздничные дни.

«Дорогие клиенты и партнеры! Поздравляем вас с наступающими новогодними праздниками! Пусть 2024 год принесёт благополучие и успех. Мы желаем удачи и оптимизма в ваших делах, а вашему дому – тепла и уюта!», – говорят в пресс-службе банка.

  • 29 декабря 2023 года обслуживание осуществляется в офисах банка по обычному графику.
  • С 30 декабря 2023 г. по 8 января 2024 г. – нерабочие праздничные и выходные дни для всех офисов банка.
  • 9 января 2024 г. – стандартный рабочий день, офисы будут работать по обычному графику.

Курьерская доставка банковских карт не будет осуществляться с 31 декабря 2023 г. по 3 января 2024 г.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

"Время местных". Как "Слата" помогает товаропроизводителям Иркутской области
«Есть сбыт – есть рост». Как местные производители развивают родное дело благодаря «Слате»
СТМ идут на восток
Юлия Климова: «Будем расти вместе»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес