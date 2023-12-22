Назван график работы «Своего Банка» в новогодние праздники

Рассказываем, как будут работать офисы «Своего Банка» в предпраздничные и праздничные дни.

«Дорогие клиенты и партнеры! Поздравляем вас с наступающими новогодними праздниками! Пусть 2024 год принесёт благополучие и успех. Мы желаем удачи и оптимизма в ваших делах, а вашему дому – тепла и уюта!», – говорят в пресс-службе банка.

29 декабря 2023 года обслуживание осуществляется в офисах банка по обычному графику.

С 30 декабря 2023 г. по 8 января 2024 г. – нерабочие праздничные и выходные дни для всех офисов банка.

9 января 2024 г. – стандартный рабочий день, офисы будут работать по обычному графику.

Курьерская доставка банковских карт не будет осуществляться с 31 декабря 2023 г. по 3 января 2024 г.