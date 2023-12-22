Что раздражает иркутян в Новый год?

Новый год – любимый праздник большинства горожан, однако нескончаемые салюты, однообразные программы по телевизору и нетрезвые люди могут нарушить их спокойствие. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Иркутска.

Больше всего в новогоднюю ночь иркутян раздражают фейерверки, петарды и шум от них, не смолкающий до самого утра (19%). 13% жалуются, что в ночь на 1 января по телевизору идет одно и то же. Еще столько же испытывает дискомфорт от большого количества нетрезвых людей. 6% респондентов не нравится, что обильное застолье приводит к перееданию. 3% страдают от недосыпа. Еще 3% грустят, что новогодняя ночь быстро проходит. 2% не любят быть одни в Новый год, 1 из 100 не понимает общей одержимости празднованием Нового года. Другие раздражающие факторы, которые портят настроение в новогоднюю ночь: цены на такси, телефонные звонки, большие расходы, незваные гости, мытье посуды, плохая погода, плохое настроение, неудавшийся салат, разговоры о работе за столом, суета и родственники.

22% жителей города в новогоднюю ночь ничего не раздражает. Женщинам в новогоднюю ночь не нравится обилие еды и шум от фейерверков. Мужчины же чаще раздражаются из-за программ по телевизору и нетрезвых людей.